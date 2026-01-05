Ôtô lật ngửa sau tai nạn, đại lộ ở TP HCM ùn tắc 2 km

Gần 16h, xe tải chạy trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm về cầu Lò Gốm. Khi gần đến giao lộ với đường Trần Đình Xu, xe bất ngờ lao qua dải phân cách tông mạnh vào ôtô 5 chỗ chạy hướng ngược lại.
Cú tông mạnh khiến ôtô vỡ nát phần đầu, lật ngửa, tài xế bị thương nhẹ được một số người đi đường đưa ra ngoài. Hai xe chắn ngang làn đường khiến đại lộ ùn tắc kéo dài từ trước cầu Nguyễn Văn Cừ đến qua giao lộ Trần Đình Xu - Võ Văn Kiệt.
CSGT đã đến phân luồng, điều tiết giao thông để giảm ùn tắc. Đến 17h30, xe cẩu được điều tới để di dời ôtô gặp nạn.
Đại lộ Võ Văn Kiệt rộng 60 m, dài khoảng 13 km tính từ cầu Calmette (quận 1 cũ) đến nút giao quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ), nằm trong trục đại lộ Đông - Tây của TP HCM. Đường thông xe năm 2009 và là tuyến huyết mạch, liên kết TP HCM với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đình Văn