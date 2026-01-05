Ôtô lật ngửa sau tai nạn, đại lộ ở TP HCM ùn tắc 2 km

Xe tải va chạm với ôtô 5 chỗ lật ngửa chắn ngang đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ) khiến đường phía tây về trung tâm thành phố ùn tắc kéo dài giữa trời mưa, chiều 5/1.

Gần 16h, xe tải chạy trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ hầm Thủ Thiêm về cầu Lò Gốm. Khi gần đến giao lộ với đường Trần Đình Xu, xe bất ngờ lao qua dải phân cách tông mạnh vào ôtô 5 chỗ chạy hướng ngược lại.

Ôtô 5 chỗ lật ngửa cùng xe tải chắn ngang đường Võ Văn Kiệt sau tai nạn. Ảnh: Đình Văn

Cú tông mạnh khiến ôtô vỡ nát phần đầu, lật ngửa, tài xế bị thương nhẹ được một số người đi đường đưa ra ngoài. Hai xe chắn ngang làn đường khiến đại lộ ùn tắc kéo dài từ trước cầu Nguyễn Văn Cừ đến qua giao lộ Trần Đình Xu - Võ Văn Kiệt.

Bốn làn ôtô trên đường Võ Văn Kiệt hướng về hầm Thủ Thiêm ùn tắc kéo dài. Ảnh: Đình Văn

CSGT đã đến phân luồng, điều tiết giao thông để giảm ùn tắc. Đến 17h30, xe cẩu được điều tới để di dời ôtô gặp nạn.

Đại lộ Võ Văn Kiệt rộng 60 m, dài khoảng 13 km tính từ cầu Calmette (quận 1 cũ) đến nút giao quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh cũ), nằm trong trục đại lộ Đông - Tây của TP HCM. Đường thông xe năm 2009 và là tuyến huyết mạch, liên kết TP HCM với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đình Văn