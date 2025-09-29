Ôtô lao vực 50 m ở Sa Pa, hàng chục người thoát nạn trên Ô Quy Hồ

Lào CaiChiều tối 29/9, Sa Pa liên tiếp xảy ra hai vụ sạt lở: một ôtô rơi vực sâu 50 m và đoàn xe trên quốc lộ 4D kịp thoát khi đất đá đổ xuống.

Khoảng 17h, ôtô 5 chỗ chở ba người xuống bản Cát Cát phải dừng lại vì cây lớn chắn ngang đường. Chỉ ít giây sau, đất đá cùng cây cối từ taluy dương sạt xuống, đẩy xe lao xuống vực sâu khoảng 50 m rồi lật nghiêng. Người dân địa phương có mặt kịp thời, đưa ba nạn nhân ra ngoài.

Theo chính quyền phường Sa Pa, ba người đàn ông trên xe chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi phương tiện biến dạng. Dù rơi từ độ cao khoảng 50 m, xe không bị bùn đất vùi lấp mà trượt theo sườn dốc, giúp những người trong xe thoát hiểm.

Video ghép tin cuốn xe xuống vực Khoảnh khắc ôtô bị cuốn xuống vực. Video: Laocaionline

Đến 19h30, trên quốc lộ 4D đoạn đèo Ô Quy Hồ, phường Sa Pa, tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở. Hàng loạt phương tiện gồm một ôtô 16 chỗ, bốn xe con, một xe bồn và một xe tải phải dừng lại. Nhận thấy đất đá trên taluy dương có dấu hiệu tiếp tục sạt xuống, 5 người kịp chạy sang một ngôi nhà đối diện. Ít phút sau, đất đá trút mạnh, cuốn nhiều phương tiện và làm mái nhà rơi vỡ. Khoảng 10 người từ các xe khác cũng thoát ra ngoài.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Sa Pa, cho biết sự cố không gây thương vong, song nhiều xe bị hư hại, khối lượng đất đá lớn khiến đoạn đường qua đèo chưa thể thông tuyến. "Chúng tôi đã cấm toàn bộ phương tiện đi từ Sa Pa sang Lai Châu và vận động người dân, du khách quay trở lại Sa Pa. Chính quyền đã chuẩn bị nơi nghỉ và chỗ đỗ xe miễn phí cho mọi người", ông Dũng nói.

15 người thoát nạn trước lúc sạt lở ở Ô Quy Hồ Khoảnh khắc đất đá sạt vào đoàn xe đang dừng trên đèo Ô Quy Hồ. Video: Laocaionline

Lào Cai đang hứng mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi. Sau khi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị rạng sáng 29/9 với sức gió mạnh cấp 11, bão di chuyển sang phía Tây và suy yếu, song hoàn lưu vẫn gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Tại Tà Si Láng, lượng mưa trong ngày ghi nhận hơn 250 mm.

Ảnh hưởng của mưa lũ, phường Cầu Thia phải di dời 90 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; xã Hạnh Phúc và Trạm Tấu có 26 ngôi nhà hư hỏng. Tuyến tỉnh lộ 14 từ phường Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc.

Dự báo từ tối nay đến ngày mai, Lào Cai tiếp tục mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Gia Chính