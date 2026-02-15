Ôtô lao vào nhà dân, húc 3 người bị thương

Hà TĩnhSau vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện, ôtô húc làm 3 người đi xe máy bị thương, rồi lao sập tường rào nhà dân ven đường.

Khoảng 16h chiều 15/2, ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, đến đoạn qua xã Đông Kinh (trước đây thuộc huyện Thạch Hà) đã xảy ra va chạm với xe tải biển TP HCM và hai xe máy chạy đang cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Sau va chạm, ôtô 5 chỗ húc văng xe máy rồi tông sập tường rào nhà dân bên phải đường. Ba người đi trên hai xe máy văng xuống, bị thương nặng, phải tới bệnh viện điều trị. Tài xế ôtô 5 chỗ và xe tải may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, ôtô biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng. Mảng tường rào bằng bêtông đổ sập đè lên hai xe máy, một số vị trí khác nứt nẻ. Xe tải hư hỏng nhẹ.

Tường rào nhà dân bị tông đổ sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh cử cán bộ tới phân luồng giao thông, điều xe cứu hộ cẩu các phương tiện gặp nạn. Đầu giờ tối hiện trường được giải phóng.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, vị trí xảy ra tai nạn thuộc khu dân cư, mặt quốc lộ phẳng, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Đức Hùng