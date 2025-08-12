Ôtô lao vào hội diễn văn nghệ, 11 người gặp nạn

Lào CaiTừ sân nhà văn hóa ở xã Phong Dụ Thượng ra đường, ôtô 7 chỗ bất ngờ đâm vào đám đông đang xem văn nghệ làm một người chết, 10 người bị thương.

Khoảng 22h, đêm diễn văn nghệ chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ xã Phong Dụ Thượng đang diễn ra tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng thì ôtô 7 từ trong sân quay ra đường lớn bất ngờ đâm vào đám đông.

Khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét thất thanh. Cháu bé 8 tuổi bị xe đâm tử vong tại chỗ, nhiều phụ nữ và trẻ em nằm bất động, bàn ghế đổ trên mặt cỏ.

Ôtô 7 chỗ dừng lại sau khi tông vào cột sắt trên sân nhà văn hóa, cách vị trí các nạn nhân khoảng 10 m.

Hiện trường vụ tai nạn ở Lào Cai tối 11/8. Ảnh: Yên Bái

Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, cho biết ngoài một cháu bé tử vong, 10 nạn nhân khác bị thương đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế của huyện Văn Yên cũ.

Công an đang làm việc với tài xế, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Gia Chính