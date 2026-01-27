Ôtô lao từ ngõ ra đường gây tai nạn cho hai người đi xe máy

Hưng YênLái ôtô từ trong nhà lao ra đường, nữ lái xe khiến hai người đi xe máy giật mình ngã liên hoàn hôm 10/1 tại Đỗ Hạ, Ân Thi.

Lao ra từ ngõ, nữ tài xế khiến hai người ngã lăn ra đường Video: Pham Quy

Tình huống giao thông: Từ trong ngõ nhỏ lao nhanh ra đường lớn, người phụ nữ lái xe ôtô khiến hai người đi xe máy giật mình phanh gấp ngã lăn ra đường. May mắn ở làn ngược chiều không có xe nào đi tới. Hai người đi xe máy được người dân tại đây trợ giúp có thể đứng dậy sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Khi từ đường nhánh, ngõ nhỏ nhập vào đường chính, tài xế cần dừng lại một nhịp quan sát và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Tại Việt Nam, ở các ngõ nhỏ có biển STOP nhưng phần đông người điều khiển phương tiện không dừng hẳn xe quan sát mà sẽ chủ động nhập làn luôn.

Việc làm đúng trong trường hợp này là dừng hẳn khi đầu xe chưa lấn ra phần đường xe chạy. Tài xế tập trung quan sát tất cả các phía, chỉ cho xe nhập làn khi đường đã thông thoáng, có đầy đủ đèn tín hiệu và nhập làn một cách dứt khoát.

Nguyên Vũ