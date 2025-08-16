Ôtô lao như đạn bắn xuyên thủng xe buýt

BulgariaTài xế 21 tuổi vừa mới lấy bằng đã gây tai nạn khiến một người tử vong và 6 người bị thương, ngày 15/8 ở Sofia.

Ôtô lao như tên bắn xuyên thủng xe buýt Video: RE:TV

Đầu giờ sáng ngày 15/8, tại một điểm giao cắt ở Sofia, xe buýt dừng đèn đỏ sau hai ôtô con. Đột nhiên bên đường ngược chiều, một ôtô lao tới, cắt qua mấy làn đường, vọt qua dải phân cách và đâm thẳng vào xe buýt.

Va chạm ở tốc độ cao khiến chiếc xe con xuyên thủng xe chở khách và lọt vào bên trong. Tai nạn làm một người thiệt mạng, là một hành khách trên xe buýt. Sáu người khác bị thương, gồm tài xế ôtô con, 21 tuổi, bị gãy tay. Một cô gái đi cùng trên ôtô con và tài xế xe buýt bị thương nặng.

Ôtô chui tọt vào xe buýt sau cú đâm, chỉ một phần đuôi xe nhô ra ngoài. Ảnh: Eurocom

Chiếc xe con được cho là chạy với tốc độ lên đến 170 km/h. Kiểm tra cho thấy cả hai tài xế đều không có dấu hiệu sử dụng rượu hoặc chất kích thích khác.

Sở Giao thông Vận tải Sofia cho biết, sau vụ tai nạn, chiếc xe buýt bị cắt một phần thân xe để đưa ôtô con ra ngoài. Khoang hành khách của xe buýt bị hư hỏng hoàn toàn và không thể sửa chữa.

Nơi xe buýt dừng chờ đèn đỏ (khoanh vàng) và hướng ôtô lao đến (mũi tên đỏ). Ảnh: Google Maps

Tài xế ôtô con chỉ mới có bằng lái vào ngày 1/8. Nhưng trong vòng hai tuần, thanh niên này đã nhận 6 vé phạt vì những vi phạm khác nhau.

Mỹ Anh (theo DarikNews)