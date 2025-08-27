Nam PhiChiếc van vừa vào đến vòng xuyến thì từ bên phải, ánh đèn lóe lên và ôtô con bay tới đâm sượt qua đầu.

Ôtô lao như đạn bắn qua vòng xuyến Video: Vehicle Trackers

Vòng xuyến phía trước trạm xăng Caltex ở Pietermaritzburg vắng xe vào lúc 4h47 sáng 24/8. Xe van chạy tới và đi qua vòng xuyến đúng luật, vì ở Nam Phi xe chạy về bên trái đường.

Ánh đèn lóe lên từ bên phải và một ôtô lao tới rất nhanh, gần như bay qua vòng xuyến, đâm sượt đầu xe van và thẳng hướng con đường phía trước. Xe van chệch về phía trạm xăng, chưa dừng lại ngay mà vẫn chạy ở tốc độ chậm. Ôtô con vẫn lao tiếp một đoạn dài. Không rõ tình trạng của những người trên hai xe.

Đường Old Howich gần vòng xuyến trong video thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vì hay xảy ra va chạm giao thông. Hai tai nạn vào ngày 3/8 và 4/8 đều liên quan đến xe tải. Vào tháng 1, cộng đồng dân cư lên tiếng kêu gọi giới chức tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn ở khu vực này sau tai nạn khiến một phụ nữ 76 tuổi thiệt mạng.

Mỹ Anh (theo IOL)