Ôtô lấn làn vượt ẩu đâm văng xe máy

Quảng NinhXe 16 chỗ lấn làn cùng lúc người đi xe máy ngược chiều ngã đổ ra đường, hôm 13/11 tại Hà Lầm, Hạ Long.

Ôtô lấn làn đâm văng xe máy Video: Minh Hiếu

Tình huống giao thông: Chiếc xe 16 chỗ lấn sang làn đường ngược chiều phóng khá nhanh, cùng lúc một người đi xe máy ở hướng ngược lại, có lẽ do giật mình phanh gấp nên ngã ra đường. Chiếc xe máy văng vào gầm ôtô và bị húc bật ngược lại. Sau va chạm người đi xe máy có thể đứng dậy ngay. Theo người cung cấp video, nạn nhân là một người nước ngoài, do bất đồng ngôn ngữ nên hai bên không tự hòa giải sau tai nạn. Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tình huống để giải quyết.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không phóng nhanh vượt ẩu, chỉ vượt xe khác khi không có chướng ngại vật phía trước và không có xe chạy ngược chiều; xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác; đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải. Đồng thời những những người đi xe máy không nên đi sát phần đường ngược chiều và chủ động giảm tốc độ rà phanh để không phải phanh gấp khi gặp tình huống bất ngờ.

Ngoài ra, người có quốc tịch nước ngoài khi tham gia giao thông tại Việt Nam cũng phải có giấy phép lái xe theo đúng quy định.

Xử phạt: Theo Nghị định 100/2019, mức phạt cho hành vi này là 3-5 triệu đồng.

Nguyên Vũ