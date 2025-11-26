Ôtô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người chết

Lạng SơnÔtô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1 qua xã Nhân Lý bất ngờ lao sang làn ngược chiều, tông trực diện xe đầu kéo khiến 4 người tử vong và hai người bị thương chiều 26/11.

Khoảng 13h30, xe 7 chỗ biển số Phú Thọ do anh Lại Quang Nhân, 32 tuổi, trú tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Lộc Bình - Hà Nội. Khi đến đoạn quốc lộ 1 thuộc xã Nhân Lý, xe bất ngờ lấn sang phần đường ngược lại và đâm trực diện xe đầu kéo biển Bắc Giang cũ do tài xế Phạm Văn Dũng, 44 tuổi, trú tại xã Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cầm lái. Thời điểm này đường khô ráo, lưu lượng xe ít, chỉ có hai phương tiện qua lại.

Ôtô tông xe đầu kéo trên quốc lộ 1A, 4 người chết Khoảnh khắc ôtô tông xe đầu kéo. Video: Cục CSGT

Cú va chạm mạnh khiến ôtô 7 chỗ biến dạng. Ba nam và một nữ, đều trú tại xã Lộc Bình, tử vong tại chỗ. Hai người bị thương gồm tài xế Nhân và một cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe đầu kéo không bị thương, xe chỉ vỡ một phần đầu.

Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, cho biết trong số 4 nạn nhân tử vong có hai người làm việc tại bệnh viện, đang trên đường đưa một bệnh nhân xuống Hà Nội thì gặp nạn. Dữ liệu ban đầu cho thấy xe đầu kéo chạy khoảng 50 km/h, còn ôtô 7 chỗ vượt quá 70 km/h.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông; ùn tắc kéo dài đến khoảng 16h30 thì được giải tỏa.

Quốc lộ 1 qua xã Nhân Lý có hai làn mỗi chiều, nhiều đoạn cua và từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Gần nhất là vụ va chạm hồi tháng 5/2025 giữa xe container và ba xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Công an xã Nhân Lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Việt An