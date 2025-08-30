Ôtô lấn làn rẽ tắt bị ép lùi

TP HCMChiếc xe con lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, chặn lối chuyển hướng xe đi đúng chiều, hôm 29/8 tại Thân Văn Nhiếp - Nguyễn Thị Định.

Ôtô lấn làn chặn lối xe đi đúng chiều bị ép lùi Video: Nhật Minh

Tình huống giao thông: Tại ngã ba đông xe, thay vì xếp hàng theo thứ tự, chiếc crossover màu đỏ lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để rẽ tắt, khiến tình hình giao thông càng thêm phức tạp. Xe có gắn camera hành trình muốn rẽ phải nhưng bị bịt lối, lái xe tiến lên ép chiếc xe đi sai phải lùi lại để trả làn đường.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép lấn làn vượt ẩu, gây cản trở giao thông. Trường hợp đường ùn tắc muốn chuyển làn cũng không được lấn làn rẽ tắt cần xếp hàng theo thứ tự. Nghị định 168/2024 quy định, xe vượt tại nơi cấm vượt bị phạt 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên bằng lái xe.

Nguyên Vũ