Ôtô lấn làn đâm xe đi đúng chiều: tình huống đơn giản trở nên phức tạp

Bắc NinhLái xe có gắn camera hành trình nhìn thấy xe con vượt qua xe tải, lớn lấn làn nhưng không kịp tránh, hôm 20/1 tại QL27, Xuân Tiến.

Ôtô lấn làn va chạm với xe đi đúng chiều

Tình huống giao thông: Đường hẹp, đông xe, chiếc xe tải lớn chở gạch đi gần hết một bên đường thì đột ngột một chiếc xe con lấn làn vượt qua. Xe đi phía trước xe có gắn camera hành trình kịp thời phanh đánh lái sang phải để tránh. Nhưng xe có gắn camera hành trình thì bị xe đi ngược chiều lao nhanh sượt qua gây va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép lấn làn vượt ẩu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những phương tiện khác. Đặc biệt, khi vượt qua xe tải lớn, khuất tầm nhìn nhiều điểm mù như tình huống trong video là rất nguy hiểm. Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, hành vi ôtô vượt sai quy định sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Với các phương tiện ở hướng đúng chiều, khi nhìn thấy tình huống lấn làn, tài xế nên chủ động tránh hoặc phanh dừng từ sớm nếu có điều kiện. Việc cố gắng đè đầu xe ngược chiều sẽ tự đặt mình vào tình huống va chạm, không có lợi cho bất cứ ai. Trong trường hợp này, tài xế xe gắn camera hành trình có thể không đánh lái sang phải để tránh vì có người đi xe máy chở hàng bên cạnh, như vậy xử lý đúng là rà phanh từ sớm, khi xe phía trước đã sáng đỏ đèn hậu, và dừng nếu không có không gian đánh lái.

Nguyên Vũ