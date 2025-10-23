Ôtô làm rơi 4 thùng nghi chứa acid giữa phố

Quảng NgãiXe kéo rơ - moóc làm rơi 4 thùng hóa chất trên đường Lê Lợi, chất lỏng chảy ra đường, bốc mùi hôi khiến người đứng gần đau đầu, sáng 23/10.

8h30, ôtô chở hóa chất của Công ty cổ phần công nghệ hóa dầu Việt Nam chạy hướng tây - đông trên đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành. Khi tới gần giao lộ Quang Trung, 4 thùng nhựa loại lớn chở chất lỏng trên xe rơi xuống.

Ô tô làm rơi 4 thùng chứa chất lỏng trên đường Lê Lợi, sáng 23/10. Ảnh: Thạch Thảo

Nhiều người đi ngang qua cho biết chất lỏng có mùi hôi nồng nặc, khiến họ đau đầu, chảy nước mắt.

Các thùng hóa chất này là thùng nhựa khung sắt, dung tích mỗi thùng hơn 1.000 lít, bên hông có chữ Glacial Acetic acid, hạn sử dụng đến 4/9/2026.

CSGT chốt chặn và hướng dẫn người dân chạy các tuyến đường khác, chờ lực lượng chuyên môn xử lý hóa chất trên.

Theo cơ quan chức năng, ôtô chở hóa chất nguy hiểm được cấp phép, song hàng trên xe không ràng buộc chắc chắn, bị đổ khi xảy ra rung lắc.

Phạm Linh