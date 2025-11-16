BelarusChiếc BMW húc vào xe dừng phía trước, lùi lại leo lên hè chạy qua ngã tư với tốc độ chóng mặt và đâm loạt xe khác.

Ôtô lách qua xe dừng đèn đỏ, lao như điên đâm 7 xe khác Video: minsk.online24

Sự việc xảy ra ở trung tâm Minsk, ngày 11/11, với hình ảnh được camera giám sát trên đại lộ Nezavisimosti ghi lại. Theo đó, chiếc BMW húc vào một xe vừa dừng phía trước. Tài xế xe sang không dừng lại, mà bật đèn khẩn cấp để lùi xe trước khi leo lên lề và chạy thẳng qua ngã tư.

Góc máy tiếp theo cho thấy chiếc sedan hạng sang chạy rất nhanh và đâm văng một ôtô con màu đen lên hè rồi lao thẳng vào hàng xe đang dừng ngược chiều.

Theo điều tra sơ bộ, tài xế BMW 45 tuổi đã gây ra va chạm với tổng cộng 8 ôtô khác. May mắn không có ai bị thương, nhưng các xe bị đâm chịu hư hỏng nhiều mức độ. Hiện chưa rõ lý do gây tai nạn của tài xế xe BMW.

Mỹ Anh (theo Sputnik)