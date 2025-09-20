Ôtô lách qua hai vật cản giữa cao tốc trong tích tắc

Hải PhòngRạng sáng 20/9, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tài xế kịp đánh lái tránh vật cản như đá tảng giữa làn, may mắn không va chạm.

Tài xế xử lý kịp thời khi vật cản như đá tảng chắn giữa làn cao tốc Video: Lâm Nguyễn

Tình huống giao thông: trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc thành phố Hải Phòng, khi xe gắn camera hành trình di chuyển với tốc độ 115-120 km/h ở làn ngoài cùng bên trái, bỗng có hai vật thể to như đá tảng hoặc bê tông chắn giữa làn đường. Tài xế đã nhanh chóng đánh lái nhẹ để tránh va chạm, may mắn sự việc không gây hư hại cho xe.

Kỹ năng lái xe: Lái xe vào buổi tối có nhiều nguy hiểm hơn khi sáng, vì tầm nhìn lúc này bị giảm. Để tăng độ an toàn, tài xế nên đi vào làn giữa, vì lúc này có thể chủ động tránh cả về bên trái lẫn bên phải nếu có vật cản bất ngờ, thay vì chỉ có thể tránh ở bên phải như khi đi sát làn bên trái.

Khi thấy vật cản bất ngờ, tài xế cần giữ bình tĩnh và quan sát xung quanh, giữ chắc vô-lăng, đánh lái nhẹ nhàng nếu có khoảng trống hoặc giảm tốc từ từ. Nếu không may va chạm với vật cản, cần bật đèn khẩn cấp (hazard) để cảnh báo nguy hiểm cho các xe khác.

Phạm Hải