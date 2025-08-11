Ôtô không được qua trạm thu phí từ 1/10 nếu chưa chuyển sang tài khoản giao thông

Từ 1/10/2025, người dùng ôtô chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí điện tử không dừng.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Trạm thu phí cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, tháng 11/2023. Ảnh: Hoàng Nam

Theo tên gọi trong Nghị định, tài khoản thu phí hiện tại được hiểu là chỉ dùng để nạp tiền và thanh toán phí đường bộ khi qua trạm thu phí. Trong khi đó, tài khoản giao thông được kết nối với các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, và cho phép chủ phương tiện thanh toán nhiều dịch vụ khác ngoài phí đường bộ như đỗ xe, đăng kiểm, xăng dầu, sạc xe điện.

Nói cách khác, tài khoản giao thông thực chất là tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt, được liên kết với ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng của chủ phương tiện. Người dùng sẽ vẫn cần nạp tiền vào tài khoản để thanh toán các dịch vụ giao thông.

Để chuyển từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, người dùng chỉ cần thao tác trên ứng dụng thu phí không dừng đang sử dụng, đó là VETC hoặc ePass. Tùy từng app mà các bước thực hiện có thể khác nhau, nhưng về cơ bản, người dùng cần xác thực bằng CCCD gắn chip sau đó khai báo tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để liên kết. Việc chuyển đổi này mất khoảng vài phút.

Tài khoản thu phí (ví VETC) và tài khoản giao thông trong ứng dụng VETC. Ảnh chụp màn hình

Hiện nay trên app của VETC đang sử dụng các cụm từ có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng. Ví dụ phần "TK giao thông" ở ảnh phía trên thực chất là "tài khoản thu phí" trước đây, trong khi đó "Ví VETC" lại mới chính "tài khoản giao thông" theo quy định tại Nghị định 119. Người dùng sẽ phải nâng cấp lên Ví VETC trước 1/10. VETC cho biết cách gọi này được tạo trước khi có Nghị định nên chưa thống nhất, đơn vị này sẽ sớm cập nhật lại thuật ngữ trong một vài ngày tới.

Theo Chinhphu.vn, thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cả nước có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện. Tuy vậy tỷ lệ chuyển đổi sang tài khoản giao thông chỉ đạt khoảng 30% do chủ phương tiện chưa biết quy định mới, có nghĩa có khoảng 70%, tương đương hơn 4 triệu người chưa chuyển sang tài khoản giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ xe nên chủ động chuyển đổi sớm để tránh gián đoạn trong quá trình lưu thông và không bị từ chối qua trạm thu phí từ ngày 1/10/2025.

Hồ Tân