Ôtô khách tông xe container trên cao tốc, một người tử vong

Đồng NaiSau va chạm mạnh với xe container trên cao tốc TP HCM - Long Thành, ôtô khách 16 chỗ bẹp rúm phần đầu, tài xế tử vong, 4 hành khách bị thương.

Tối 23/11, xe khách do Nguyễn Tất Chiến cầm lái chở 4 hành khách đi từ TP HCM tới Vũng Tàu. Khi xe chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tông vào đuôi xe đầu kéo container do anh Lưu Thành Dũng điều khiển chạy phía trước.

Xe khách bẹp rúm phần đầu sau tai nạn. Ảnh: VECE

Vụ va chạm khiến ôtô khách nát phần đầu, hư hỏng nặng. Tài xế tử vong tại chỗ, bốn hành khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Thành. Đoạn cao tốc kẹt xe kéo dài, cảnh sát giao thông phân luồng, hạn chế xe qua lại. Nguyên nhân tai nạn đang được công an điều tra.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài gần 55 km, khánh thành năm 2015 với 4 làn xe. Với lưu lượng ngày càng tăng, Bộ Giao thông Vận tải lên kế hoạch mở rộng 8 làn xe, kinh phí hơn 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.

Phước Tuấn