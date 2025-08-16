Ôtô khách tông xe container trên cao tốc

Hà TĩnhSáng 16/8, ôtô giường nằm chở hàng chục hành khách va chạm với xe container trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khiến tài xế mắc kẹt trong cabin.

Khoảng 5h, ôtô giường nằm biển Ninh Bình chạy hướng Nam Bắc, khi đến phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh cũ, đã đâm vào đuôi xe container biển số Lâm Đồng chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến xe khách xoay ngang, chắn kín hai làn đường rộng 8,5 m. Tài xế mắc kẹt trong cabin, hàng chục hành khách hoảng loạn kêu cứu.

Đầu ôtô khách biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, phối hợp đơn vị vận hành cao tốc và Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt, phá cửa giải cứu tài xế đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu ôtô khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn, hành lý vương vãi trong khoang. Xe container cũng biến dạng phần đuôi. Tai nạn khiến cao tốc ùn tắc hơn một giờ, đến gần 7h phương tiện cứu hộ cẩu xe khách đi, giao thông mới thông suốt.

Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2023, khai thác toàn tuyến từ 28/4. Giai đoạn một có 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Đức Hùng