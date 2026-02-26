Ôtô khách chở 32 người lật trên quốc lộ 14

Khoảng 12h, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ Lâm Đồng) lái xe 52 chỗ biển số TP HCM chạy từ Đăk Lăk về thành phố. Đến đoạn cong qua thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, xe mất kiểm soát, lật vào lề đường. Nhiều khách la hét, cùng người dân đập kính thoát ra ngoài.
Tai nạn khiến anh Cáp Hoàng Thái (20 tuổi, Lâm Đồng) tử vong, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe hư hỏng nặng.
Lực lượng CSGT địa bàn có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực mưa lớn, mặt đường trơn trượt.
Quốc lộ 14 dài 980 km, điểm đầu ở cầu Đakrông, Quảng Trị, điểm cuối cắt quốc lộ 13 tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai), là quốc lộ dài thứ 2 ở Việt Nam sau quốc lộ 1. Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, xuyên qua nhiều địa hình.
Phước Tuấn