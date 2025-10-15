Ôtô khách cán qua người ngồi trong bến xe

Khánh HòaXe khách vào bến, đâm vào người phụ nữ đang ngồi dưới đất nhặt đồ, hôm 13/1 tại Chợ Đầm.

Xe khách đâm vào người đang ngồi dưới đất Video: Huy Nguyen

Tình huống giao thông: Xe khách đi vào bến xe với khoảng sân phía trước khá thông thoáng. Một người phụ nữ lớn tuổi ngồi giữa đường nhặt rác. Ôtô sau đó từ từ chạy về phía bà cụ rồi cán qua người mà tài xế không hề hay biết mình vừa gây ra tai nạn. Lái xe lập tức gọi xe cấp cứu, chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi vào bến xe, nhiều hành khách đi bộ trong sân đỗ, trước cửa bến nên tài xế cần di chuyển tốc độ chậm, nâng cao quan sát phòng mọi tình huống bất ngờ. Khi tài xế nhìn gương chiếu hậu hoặc hai bên hông, phụ lái cần hỗ trợ quan sát phía trước để chắc chắn không va chạm người đi bộ.

Nguyên Vũ