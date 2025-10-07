Ôtô khách biến dạng sau tai nạn liên hoàn

Gia LaiÔtô khách 16 chỗ chạy trên quốc lộ 1 bất ngờ tông xe tải lật nghiêng đè người đàn ông đi xe máy chấn thương sọ não, trưa 7/10.

Khoảng 12h30, Nguyễn Anh Thương (37 tuổi, ngụ xã Hoài Ân Đông) lái ôtô khách chở 6 người hướng bắc - nam trên quốc lộ 1. Khi xe đến nút giao với đường kết nối đông - tây (xã Phù Mỹ) xe tông ôtô tải 2,5 tấn do anh Mai Văn Sang (37 tuổi) điều khiển.

Ôtô khách lao vào lan can sau cú tông. Ảnh: Ngọc Oanh

Va chạm khiến xe khách lao vào lan can thép bên đường, ôtô tải lật nghiêng, đè trúng xe máy do ông Phạm Văn Lâm (57 tuổi, xã Phù Mỹ Tây) cầm lái. Người này bị chấn thương sọ não, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Hai ôtô hư hỏng nặng, đầu xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Theo công an, sự cố do lái xe Sang thiếu chú ý quan sát và không nhường cho xe đi trên đường ưu tiên.

Trần Hóa