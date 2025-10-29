Ôtô hybrid ồ ạt vào Việt Nam

Trong tháng 10, thị trường có 8 mẫu xe mới ra mắt thì một nửa là xe hybrid.

Bên cạnh xe thuần điện chạy pin (BEV), tiêu thụ xe hybrid ngày càng tăng tại Việt Nam. Tính đến tháng 9, phân khúc phổ thông có 9.994 xe hybrid bán ra thị trường, tăng 76% so với cùng kỳ năm ngoái, theo VAMA.

Xu hướng mua sắm cởi mở hơn với xe điện hóa của người dùng khiến các hãng ngày càng giới thiệu nhiều hơn những mẫu xe hybrid cho thị trường Việt. Đến hết tháng 10, cả thị trường đón nhận hơn 40 mẫu xe mới, trong đó 14 mẫu hybrid, 7 mẫu thuần điện. Trong khi đó cả năm 2024, cả thị trường có chưa tới 10 mẫu hybrid xuất hiện.

Tính riêng trong tháng 10 này, hơn một nửa trong số xe mới ra mắt là xe điện hóa và phần lớn là hybrid. Dưới đây là những mẫu hybrid với cấu hình tự sạc (HEV), sạc ngoài (PHEV) hoặc hybrid nhẹ (MHEV).

BYD Seal 5

Seal 5 là mẫu sedan cỡ C lắp động cơ hybrid với cấu hình sạc ngoài duy nhất phân khúc đến hiện tại. Xe có giá bán 696 triệu đồng, nhập Thái Lan.

Seal 5 trong sự kiện ra mắt ở Bắc Ninh hôm 18/10. Ảnh: Lương Dũng

Điểm nhấn về hệ truyền động trên BYD Seal 5 là máy xăng 1,5 lít kết hợp môtơ, công suất đạt 209 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Nuôi môtơ là gói pin 18,3 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện công bố 120 km.

Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện, Seal 5 có phạm vi hoạt động khoảng 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe Trung Quốc trên đường hỗn hợp khoảng 3,8 lít/100 km.

Seal 5 mở rộng dải xe hybrid và thuần điện của BYD lên 9. Sự xuất hiện của mẫu xe này tạo thêm lựa chọn cho khách bên cạnh các mẫu xe thuần xăng hoặc HEV.

Lynk & Co 08

PHEV hiện là sân chơi chính của các hãng xe Trung Quốc. Lynk & Co là hãng gần nhất ra mắt một mẫu xe lai sạc ngoài - 08 - với tầm hoạt động kết hợp khoảng 1.400 km.

Lynk & Co 08 lăn bánh tại Quảng Ninh. Ảnh: Lynk & Co

Lynk & Co 08 trang bị máy xăng 1.5 tăng áp kết hợp với hai môtơ, cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm. Đi kèm là hộp số 3 cấp 3DHT Evo, dẫn động cầu trước.

Hai môtơ trên 08 gồm một máy phát và một dẫn động. Xe sử dụng gói pin dung lượng 39,6 kWh. Ở chế độ thuần điện, 08 có phạm vi hoạt động 200 km theo công bố. Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện cho phạm vi động lên đến 1.400 km với pin và bình xăng (60 lít) đầy.

Lynk & Co 08 bán ra hai phiên bản, gồm Pro giá 1,299 tỷ đồng và Halo giá 1,389 tỷ đồng. Các đối thủ của 08 ở phân khúc CUV/SUV hạng D như Hyundai Santa Fe giá 1,069-1,365 tỷ, Mazda CX-8 giá 969-1,149 tỷ, Ford Everest giá 1,099-1,545 tỷ đồng.

Suzuki Fronx

Fronx tiếp nối định hướng xe hybrid nhẹ (MHEV) của Suzuki tại Việt Nam sau Ertiga, XL7 và Swift. Mẫu xe mới định vị phân khúc CUV cỡ A+, nơi có các đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet.

Fronx tại sự kiện ra mắt ở TP HCM hôm 17/10. Ảnh: Thành Nhạn

Suzuki Fronx bán ra ba phiên bản, gồm GL giá 520 triệu, GLX giá 599 triệu và GLX Plus 649 triệu đồng. Trong đó hai bản cao lắp máy xăng 1.5 kết hợp một máy phát kiêm bộ đề (ISG). Pin cung cấp cho ISG dung lượng 10 Ah, tương tự trên XL7. Do dung lượng nhỏ, ISG trên Fronx chỉ bổ trợ thêm mô-men xoắn cho xe hoặc giúp khởi động lại động cơ chứ không thể dẫn động xe độc lập.

Máy hybrid nhẹ của Fronx cho mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 5,2 lít/100 km, thấp hơn Sonet hay Venue đều từ 5,7-6 lít trở lên. Trong khi Raize từ 6,6 lít.

Mercedes E-class

Thế hệ mới của Mercedes E-class tại Việt Nam tiếp tục dùng hệ thống MHEV, tương tự đối thủ BMW Series 5. Xe bán ra ba phiên bản là E 200 Avantgarde giá 2,449 tỷ đồng, E 200 Exclusive giá 2,589 tỷ đồng và E 300 AMG giá 3,209 tỷ đồng.

Thế hệ mới E-class ra mắt ở Hà Nội hôm 16/10. Ảnh: Lương Dũng

Bản E 300 AMG lắp động cơ mild-hybrid 2.0 I4, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, dẫn động cầu sau. Theo kết quả thử nghiệm, xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,3 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Hai bản thấp E 200 cùng động cơ mild-hybrid 2.0 I4 nhưng công suất 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây, tốc độ tối đa 240 km/h.

Phạm Trung