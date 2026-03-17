Ôtô húc ngã người đi xe máy ngược chiều

TP HCMNgười đi xe máy ngược chiều tới nút giao thì bị ôtô húc ngã, hôm 16/3 tại Tây Thạnh.

Tình huống giao thông: Trời tối, đường đông, từ đường Nguyễn Hữu Tiến chiếc ôtô màu trắng chuyển rẽ trái đi vào Tây Thạnh. Lúc này một vài người đi xe máy ngược chiều cũng đi về phía ngã ba. Ở tốc độ thấp nhưng ôtô vẫn húc ngã xe máy khi ở hướng chéo thân xe. Chưa rõ thương vong.

Đi vào điểm mù của ôtô, người đi xe máy bị húc ngã Video: Võ Hải

Kỹ năng lái xe: Đường đông, trời tối tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi khá sát nhau sẽ khó quan sát. Chưa kể ở góc chéo qua cột A, xe máy rất dễ rơi vào vùng điểm mù của tài xế, nên có thể bị húc ngã dù tốc độ thấp.

Với tài xế, cần luôn tập trung khi qua những nơi giao nhau, chuyển hướng luôn quan sát rộng, nhất là những vùng dễ rơi vào điểm mù. Bên cạnh đó, tài xế cần luôn bình tĩnh, tập trung chân ga, chân phanh, tránh va chạm với xe ngược chiều, có thể dẫn tới những xung đột pháp lý không đáng. Dù xe ngược chiều sai, việc ôtô đâm ngã xe máy một cách chủ động vẫn khó tránh trách nhiệm.

Với xe máy, hành vi đi ngược chiều bị phạt 4-6 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ.

Nguyên Vũ