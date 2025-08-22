Ôtô húc ghì đầu xe khác để cướp làn

Ôtô chuyển làn ẩu va chạm với xe phía sau vượt đèn vàng bỏ chạy Video: N. Tú

Tình huống giao thông: Đường đông xe, các phương tiện đang lần lượt nối đuôi đi qua ngã tư thì chiếc sedan màu xám len qua khe hẹp để chuyển làn. Xe con húc phần hông vào đầu xe gắn camera hành trình. Tài xế sau đó vội vã vượt đèn vàng để rẽ trái.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn, không chen ngang tạt đầu xe khác để "cướp" đường. Đặc biệt, xảy ra va chạm cần dừng xe để giải quyết hậu quả, tuyệt đối không được phép vượt đèn vàng để bỏ đi.

Nghị định Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 18-20 triệu đồng đối với người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Với người đi sau, nếu thấy dấu hiệu xe khác có thể va chạm khi cướp làn, dù đi đúng luật, vẫn nên chủ động giảm tốc để tránh va chạm.

Nguyên Vũ