Ôtô húc gãy biển báo khiến người đi xe máy ngã xuống đường

TP HCMÔtô tải chạy trên quốc lộ 1 lao lên dải phân cách tông gãy cột biển báo ngã trước nhiều xe máy đang chạy trên đường, sáng 27/8.

Khoảng 7h, nam tài xế lái xe tải 5 tấn (không chở hàng) chạy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về vòng xoay An Sương. Khi đến gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, xe bất ngờ lao lên dải phân cách bêtông húc gãy cột biển báo rồi lật chắn ngang làn đường.

Khi cột biển báo này đổ xuống đường, người đàn ông chạy gần đó không kịp tránh, cả người và xe ngã xuống. Nạn nhân bị trầy xước sau đó đã tự dắt xe máy tiếp tục di chuyển. Tài xế ôtô tải không bị thương.

Ôtô tông gãy biển báo khiến người đi xe máy ngã xuống đường Xe tải lao lên dải phân cách tông gãy cột biển báo ngã xuống đường. Video: Người dân cung cấp

Sự cố gây gián đoạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 trong khoảng một giờ. CSGT sau đó đến ghi nhận hiện trường, di dời xe tải. Theo cảnh sát, tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, chú ý quan sát dẫn đến sự cố.

Quốc lộ 1 qua TP HCM chia làm ba đoạn. Đoạn một dài 21 km, từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến ngã tư An Sương. Đoạn hai từ An Sương đến An Lạc, dài hơn 14 km. Đoạn ba từ An Lạc đến ranh Long An dài 9,4 km. Ba đoạn này được đổi tên thành Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu từ cuối năm 2024.