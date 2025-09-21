Ôtô húc đổ cột bơm xăng gây cháy ở Hà Nội

Ôtô đang lùi vào trạm xăng ở phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm cũ) thì bất ngờ tông đổ cột bơm xăng gây cháy, may mắn không ai bị thương.

Khoảng 16h ngày 20/9, tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn, ôtô Mercedes đang lùi vào đổ xăng bỗng tăng ga, húc đổ cột bơm.

Nhân viên đang đứng bơm xăng cho xe máy bị cột bơm đè lên. Khoảng một giây sau, lửa bùng lên dữ dội, gần chục người đang chờ đổ xăng hoảng loạn bỏ chạy.

Nam nhân viên cây xăng cố nhoài người, thoát khỏi đám cháy khi giày đã bén lửa. Hai chiếc xe máy của khách cũng bị cháy.

Các nhân viên tại trạm xăng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để dập tắt hỏa hoạn.

Cột bơm xăng bùng cháy sau khi bị xe ôtô lùi húc đổ Camera ghi lại sự việc chiều 20/9 tại cây xăng Mai Dịch 1, phường Phú Diễn. Video: Quốc Phương

Sáng 21/9, cây xăng Mai Dịch 1 vẫn hoạt động bình thường. Cột xăng bị cháy được dựng thẳng, bao kín bằng vải bạt. Nam nhân viên bị cây xăng đè lên không bị thương. Công an phường Phú Diễn đang xác minh sự việc.

Việt An