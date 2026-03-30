Ôtô húc bay người đi xe máy phía trước

TP HCMCô gái ngồi sau xe máy bị hất tung khi bị ôtô phía sau húc mạnh, hôm 28/3 tại Nơ Trang Long.

Tình huống giao thông: Chiếc xe máy đi phía trước đột ngột chuyển hướng khiến hai xe máy đi phía sau bị bất ngờ phải phanh gấp. Ôtô đi sau cùng không giữ được khoảng cách an toàn húc mạnh vào xe máy phía trước khiến cô gái ngồi sau ngã ra đường. Người điều khiển xe máy chở cô gái cũng bị ngã. May mắn các nạn nhân có thể đứng lên sau va chạm.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi muốn chuyển hướng ngoài việc có tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ chuyển hướng khi đảm bảo an toàn. Không đột ngột chuyển hướng gây bất ngờ cho các phương tiện khác nhất ở trong khu vực nội đô đông xe. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, các xe không nên bám quá sát nhau, cần giữ một khoảng cách đủ an toàn phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Nguyên Vũ