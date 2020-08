Ôtô hỏng làm bùng phát cháy rừng Mỹ

Đám cháy khiến gần 8.000 người sơ tán tại bang California, Mỹ, được cho là bắt nguồn từ một chiếc xe động cơ diesel bị trục trặc.

Fernando Herrera, phát ngôn viên Sở Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng bang California, hôm 3/8 cho biết các nhân chứng nhìn thấy một chiếc xe động cơ diesel phun lượng lớn muội than ra khỏi hệ thống ống xả của nó vào chiều 31/7 tại hạt Riverside trong Thung lũng Cherry, nơi xảy ra đám cháy Apple hôm 1/8.

Herrera giải thích rằng khi rơi xuống thảm thực vật khô, số muội than vô cùng nóng này rất dễ gây cháy. Các nhà điều tra chưa xác định được chiếc xe hoặc tài xế điều khiển nó, nhưng họ tìm thấy muội than tại khu vực đám cháy bùng lên. Giới chức cứu hỏa cho biết việc phun muội than là một "sự cố trục trặc xe".

Các lính cứu hỏa được triển khai dập đám cháy Apple tại Banning, hạt Riverside, bang California, Mỹ, hôm 1/8. Ảnh: AFP.

Đám cháy rừng Apple bao trùm khu vực rộng hơn 107 km2, phá hủy một ngôi nhà và lan tới Rừng Quốc gia San Bernadino. Giới chức cho biết khoảng 7.800 người trong hơn 2.500 hộ gia đình đã được lệnh sơ tán. Hơn 2.000 lính cứu hỏa được huy động nhưng mới khống chế được một phần nhỏ.

Giới chức cứu hỏa cho biết độ ẩm thấp và nhiệt độ cao khiến đám cháy thêm dữ dội. Các nhà khoa học cũng từng cảnh báo một số khu vực ở California có nguy cơ hứng chịu thảm họa cháy rừng tàn khốc trong năm nay do tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Tác động của khói bụi đối với sức khỏe, cùng việc sơ tán số lượng lớn người dân giữa đại dịch khiến các chuyên gia y tế lo ngại.

Ánh Ngọc (Theo NBC)