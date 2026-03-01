Ôtô giường nằm chở 44 khách bốc cháy

Đăk LăkSau khi lốp trước phát nổ, xe khách giường nằm chở hàng chục người bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên đường tránh Đông, đoạn qua xã Ea Knuêc, tối 1/3.

Khoảng 19h50, xe khách giường nằm chở 44 hành khách do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (44 tuổi, trú phường Kon Tum) cầm lái chạy trên đường tránh Đông, hướng từ Kon Tum cũ đi TP HCM.

Khi đến khu vực hồ Ea Nhái, thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuêc, ôtô bất ngờ bốc cháy. Tài xế cùng phụ xe dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời hỗ trợ hành khách nhanh chóng rời khỏi phương tiện.

Ôtô giường nằm cháy ngùn ngụt trên đường tránh Đông, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, lốp trước bên phụ bị nổ, ma sát với phần thùng dầu và mặt đường phát sinh tia lửa khiến xe bốc cháy từ khu vực bánh trước.

Đến khoảng 20h15, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cảnh sát giao thông Trạm Krông Búk phối hợp Công an xã Ea Knuêc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người, phần đầu xe khách bị hư hỏng. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Trần Hoá