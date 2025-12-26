Ôtô giá dưới 20.000 USD ở Mỹ bị xóa sổ

Chiếc xe mới cuối cùng giá dưới 20.000 USD đã biến mất khi Nissan khai tử mẫu Versa trong tháng 12.

Dòng xe dưới 20.000 USD chính thức chấm dứt tại Mỹ vào ngày 23/12 khi Nissan ngừng sản xuất mẫu Versa 2025 cho thị trường Mỹ, loại bỏ chiếc xe cuối cùng còn lại có giá cả thực sự phải chăng.

Theo Nissan, quyết định này là một phần của sự thay đổi chiến lược sản phẩm rộng hơn chứ không phải là một sự bất ngờ. Hãng xe Nhật vẫn cam kết cung cấp những chiếc xe giá cả phải chăng trong phân khúc sedan với Sentra và Altima, bên cạnh SUV cỡ nhỏ Kicks.

Nissan Versa ngừng sản xuất, đánh dấu sự biến mất của dòng xe giá dưới 20.000 USD tại Mỹ. Ảnh: Nissan

Dấu hiệu báo trước đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Các báo cáo từ năm 2023 đã chỉ ra rằng cả Versa và Altima đều đang trong tình trạng "sống nhờ may mắn", và trong khi Altima gây bất ngờ khi tiếp tục được sản xuất đến năm 2026, thì Versa lại không may mắn như vậy.

Với việc mẫu Versa, khởi điểm chỉ 17.390 USD, ngừng sản xuất và Mitsubishi Mirage cũng đã rút lui trước đó, phân khúc xe mới dưới 20.000 USD thực sự bị xóa sổ. Lựa chọn rẻ nhất của Nissan hiện nay là Kicks Play (22.910 USD), một mẫu xe thuộc thế hệ trước cũng có thể sớm bị khai tử.

Người mua đang tìm kiếm một chiếc sedan giờ đây phải nâng cấp lên Sentra với giá 23.845 USD, trong khi mẫu Kicks thế hệ mới nhất có giá khởi điểm 23.925 USD. Trên toàn ngành công nghiệp, tình hình cũng không khả quan hơn.

Ôtô mới rẻ nhất đang được bán tại Mỹ là Hyundai Venue 2026 với giá 22.150 USD, trong khi sedan mới rẻ nhất là Kia K4 với giá 23.385 USD. Có nghĩa, giá sàn cho xe mới đã tăng lên vài nghìn USD chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

Điều khiến thời điểm này trở nên đặc biệt đáng chú ý là Nissan vẫn chưa từ bỏ dòng Versa trên toàn cầu. Thế hệ Versa tiếp theo đã xuất hiện và dường như được nhắm đến thị trường Mỹ Latinh, nơi những chiếc sedan giá cả phải chăng vẫn còn hợp lý.

Theo Carscoops, một trong những lý do chính, hoặc có thể là lý do thực sự duy nhất, khiến khách hàng ở Mỹ không có được Versa là do thuế quan. Cả phiên bản hiện tại và Versa 2026 được thiết kế lại đều được sản xuất tại các nhà máy của Nissan ở Mexico, khiến chúng phải chịu thuế nhập khẩu, đẩy giá bán vượt xa mức mà thị trường xe giá rẻ có thể chấp nhận được.

Mỹ Anh