Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố trung tâm Hà Nội

Hà NộiChiếc xe 4 chỗ tông hàng loạt xe máy và ôtô trên phố Nguyễn Chánh, khiến ít nhất 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, tối 6/3.

Khoảng 18h45, chiếc xe màu trắng đang chạy trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thì bất ngờ tông liên tiếp nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường.

Tông xe liên hoàn phố Nguyễn Chánh Khoảnh khắc xe 4 chỗ tông các xe khác. Video: Đỗ Toàn

Video từ camera an ninh cho thấy xe chạy khá nhanh, bất ngờ lao vào nhiều xe máy đi chiều. Sau cú tông đầu tiên, nó tiếp tục lao lên phía trước, va chạm thêm nhiều phương tiện khác khiến người và xe máy văng xuống đường.

Nhiều người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu, trong khi các phương tiện hư hỏng nằm rải rác trên mặt đường, giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Ít nhất 5 ôtô và 2 xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều xe móp méo phần đầu và thân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Võ Hải

Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng tới hiện trường để phân luồng phương tiện.

Người điều khiển xe gây tai nạn là nam giới, 66 tuổi, trú phường Yên Hòa. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,264mg/lít khí thở.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: Võ Hải

Việt An