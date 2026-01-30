Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Đang chạy trên phố Lê Trọng Tấn, ôtô bốn chỗ bất ngờ lao sang làn ngược chiều, đâm vào loạt xe máy làm ba người bị thương, trưa 30/1.

Khoảng 12h30, ôtô bốn chỗ hiệu Toyota di chuyển trên phố Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, khi tới trước số nhà 210 Lê Trọng Tấn thì lao sang làn đường đối diện, đâm vào 4 xe máy.

Có người đi xe máy bị hất ngã, chui vào gầm ôtô đỗ ven đường, có người ngã ra giữa đường. Ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 30/1 trên phố Lê Trọng Tấn. Ảnh: Việt An

Tại hiện trường, bốn xe máy hư hỏng, trong đó một xe nát đầu. Ôtô gây tai nạn toác đầu, bung túi khí. Một xe bán tải và một xe 16 chỗ đỗ bên đường bị móp phần hông do va chạm. Mảnh vụn vương vãi trong bán kính hơn 10 m.

Tới 14h40, các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Việt An