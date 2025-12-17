Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Sau khi va chạm hai ôtô cùng chiều, xe 7 chỗ bị lật nghiêng tại ngã tư Sở; tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng không tỉnh táo, trưa 17/12.

Khoảng 12h, ôtô 7 chỗ chạy trên đường Láng theo hướng Trường Chinh. Khi đến đoạn trước số 21 đường Láng, phường Đống Đa, xe này tông vào một ôtô điện cùng chiều, sau đó tiếp tục lao lên va vào hông ôtô 4 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ tại Ngã Tư Sở rồi lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư Sở trưa 17/12. Ảnh: Việt An

Sau tai nạn, tài xế bị mắc kẹt trong cabin, nhiều người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Lúc này, người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo.

Tại hiện trường, xe điện hư hỏng phần đầu; ôtô 4 chỗ hiệu Vios móp hông; xe 7 chỗ vỡ kính, móp méo thân xe, bung túi khí. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Đến khoảng 14h40, các xe gặp nạn được di dời.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết cả ba tài xế không bị thương. Kết quả kiểm tra chưa phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.

Việt An