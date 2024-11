Ôtô gây tai nạn liên hoàn ở Bình Dương

Ôtô điện dịch vụ chạy trên đường bất ngờ va chạm với một taxi khác cùng ba máy ở TP Thuận An khiến hai người bị thương, tối 16/11.

Khoảng 21h, taxi điện dịch vụ chạy trên đường ĐT 743 từ TP Dĩ An đi TP Tân Uyên. Khi đến gần ngã 6 An Phú, TP Thuận An, xe bất ngờ va chạm với một taxi khác và ba xe máy.

Hiện trường tai nạn ở TP Dĩ An, tối 16/11. Ảnh: Thái Hà

Tại hiện trường, một cây xanh và một biển giao thông bị tông đổ. Ôtô điện bẹp dúm nằm sát vỉa hè, xe taxi nằm dưới lòng đường bị hư hỏng nặng. Các túi khí trên ôtô đã bung ra.

Các xe máy cũng hư hỏng, mảnh vỡ nằm vương vãi. Trong đó, hai xe máy nằm trên vỉa hè, xe còn lại nằm dưới lề đường cách xe taxi khoảng 70 m.

Xe taxi điện biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

"Tôi đang ở trong cửa hàng thì nghe tiếng động lớn ở ngoài đường, chạy ra đường thấy xe taxi đã leo lên lề tông đổ cây xanh và mấy chiếc xe máy đang đậu", anh Hùng, nhân chứng kể.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu gần đó. CSGT TP Thuận An có mặt điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.

Phước Tuấn