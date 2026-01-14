Ôtô gãy đôi vẫn chạy ngoài đường không bị phạt

MỹQuy định bang Indiana không yêu cầu ôtô phải kiểm tra an toàn định kỳ nên chiếc Chevrolet Silverado biến dạng vẫn chạy trên đường.

Chiếc xe tải bị biến dạng nặng chạy quanh South Bend, Indiana, thu hút mọi ánh nhìn. Không ít người cười nhạo, trong khi người khác dụi mắt để chắc chắn rằng thị lực của họ không bị đánh lừa. Nhiều người dừng lại chụp ảnh rồi chia sẻ trên tài khoản cá nhân. Chủ nhân của chiếc xe đó là Marcello "Mo" Riles.

Mo gần đây phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, và phương tiện di chuyển duy nhất của ông là thứ mà cộng đồng gọi là UDO (Unidentified Driving Object - Vật thể lái không xác định, nhằm ví với UFO (Vật thể bay không xác định).

Ôtô dập móp, sập gầm vẫn được chạy vì không phải đăng kiểm Video: CBS News

Chiếc Silverado đời 2000 trông hoàn hảo khi nhìn từ phía trước. Nhưng khi đi vòng quanh sẽ thấy phần giữa, ngay phía sau cabin, bị cong xuống đất, trông như sắp đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Dù sao thì Mo cũng không đủ tiền mua xe mới. Ông cần chiếc xe này để đi khám bệnh và đi làm. Mo làm việc tại một cửa hàng bán lẻ địa phương và nổi tiếng là người luôn có mặt ở nơi làm việc bất kể chuyện gì xảy ra, khiến mọi người ấn tượng với sự kiên cường.

Trong số những người biết được câu chuyện, Colin Crowel, chủ một cửa hàng địa phương, nhận ra rằng chiếc Silverado không thể sửa chữa được. Anh đã phát động một chiến dịch gây quỹ cộng đồng. Khoảng 500 người nhanh chóng tham gia và không lâu sau, Colin quyên được khoảng 22.600 USD.

Số tiền đó đủ để Mo mua một chiếc xe cũ, giúp ông lái xe an toàn mà không trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Vì vậy, tuần trước, Mo lái chiếc bán tải cũ nát của mình lần cuối. Ông mang nó đến đại lý Chevrolet địa phương và để nó ở đó. Mo trở về nhà với một chiếc Silverado đời 2019. Số tiền quyên góp được cũng đủ để trang trải phí đăng ký, thuế và bảo hiểm của ông ít nhất một năm.

Thực tế, bang Indiana không bắt buộc phương tiện phải kiểm tra an toàn, hay đăng kiểm, nhưng có chương trình kiểm tra khí thải. Vì thế, việc Mo lái chiếc bán tải cũ nát và như sắp sụp xuống bất cứ lúc nào không phải hành vi vi phạm, nếu chiếc xe vẫn đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.

Tại Mỹ, ngoài Indiana, một số bang khác không yêu cầu kiểm tra an toàn định kỳ, thậm chí không cần kiểm tra khí thải, mà kiểm tra bảo hiểm và số VIN hợp lệ, như Alaska, Arkansas, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Wyoming.

Mỹ Anh (theo CBS News)