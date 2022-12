Ôtô được đăng kiểm như thế nào trên thế giới

Nhật Bản cho phép lắp đồ thêm vào xe, như cánh gió sau nhưng không được rộng hơn chiều ngang đuôi, và phải gắn chắc vào nắp cốp.

Đăng kiểm ôtô trên khắp thế giới đều với mục đích đảm bảo các phương tiện đạt các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, khí thải, hoặc cả hai. Việc kiểm tra có thể theo các mốc thời gian khác nhau, thường sẽ theo mỗi hai năm, hoặc định kỳ hàng năm.

Tùy mỗi quốc gia, các quy định về việc đăng kiểm ôtô sẽ khác nhau. Thậm chí như ở Mỹ, mỗi bang lại có các quy định riêng. Theo đó, chính quyền mỗi bang có quyền quyết định bộ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Một xe đang được kiểm tra khí thải tại Mỹ theo quy định đăng kiểm định kỳ. Ảnh: KBB

Ở New Jersey, ôtô phải kiểm tra về an toàn và khí thải mỗi hai năm, các mẫu xe mới không phải đăng kiểm trong 4 năm đầu tiên nếu vẫn cùng một người sở hữu. Bang Maryland lại chỉ kiểm tra khí thải theo mỗi 3 năm, trong khi việc kiểm tra an toàn chỉ phải thực hiện khi bán lại xe.

Châu Âu cũng có những quy định riêng, yêu cầu mọi thành viên phải tổ chức kiểm tra định kỳ về an toàn và khí thải với phần lớn phương tiện tham gia giao thông, với những tiêu chuẩn chung tối thiểu. Như xe thương mại hạng nhẹ (đến 3,5 tấn) và ôtô cá nhân (đến 8 chỗ) thì lần đăng kiểm đầu tiên không muộn hơn 4 năm sau khi mua mới, và sau đó là định kỳ mỗi hai năm. Những loại phương tiện còn lại (buýt, tải, taxi, xe cứu thương...) được kiểm tra hàng năm. Xe quân đội và cứu hỏa không nằm trong hướng dẫn.

Ở Áo, các phương tiện sau khi đăng kiểm sẽ có tem dán trên kính chắn gió, với màu trắng là xe có bộ trung hòa khí thải, và màu xanh là không có. Thời hạn đăng kiểm cũng được ghi rõ, và chủ xe có thể thực hiện sớm một tháng hoặc muộn 4 tháng so với thời hạn.

Tại Anh, các phương tiện từ 3 năm sử dụng trở lên phải kiểm tra định kỳ của Bộ Giao thông Vận tải Anh (MOT) hàng năm, cả về an toàn và khí thải. Các hạng mục chi tiết gồm ống xả và khí thải, dây an toàn, hệ thống lái, kính chắn gió, gài nắp ca-pô, còi, biển số, đèn, phanh, lốp và vành, gương chiếu hậu, cửa, ghế, hệ thống treo, hệ thống nhiên liệu, thân xe và kết cấu, ắc-quy và hệ thống điện.

Nếu trượt đăng kiểm và xe vẫn ở lại chính trung tâm đăng kiểm để sửa chữa sau khi bị đánh trượt, sẽ được miễn phí một phần trong lần kiểm tra lại trong vòng 10 ngày làm việc sau đó. Sau 10 ngày, việc đăng kiểm lại sẽ bị tính phí toàn bộ.

Ôtô tại một trung tâm đăng kiểm của Nhật. Ảnh: Auto Messe Web

Ở Nhật, hệ thống kiểm định ngoài việc kiểm tra độ an toàn và khí thải của một phương tiện, còn để xác định một xe được độ chế hợp pháp hay không. Nếu các xe đã được thay đổi và không đạt tiêu chuẩn, sẽ bị dán một tem đỏ với chữ màu vàng kèm ngày được xác định không phù hợp tham gia giao thông.

Theo đó, việc kiểm tra ngoại thất nhằm đảm bảo những thay đổi, hay cụ thể là các phụ kiện độ thêm, không khiến xe tăng kích thước, như cánh gió sau không rộng hơn bề ngang đuôi xe, hay ống xả không được nhô ra khỏi thân xe. Ngoài việc phụ kiện độ thêm không làm tăng kích thước xe, thì việc thay đổi vị trí các thiết bị là được phép, như ống xả có thể được đặt sang hai bên thân xe thay vì phía sau.

Mỹ Anh (theo OIST)