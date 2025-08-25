Ôtô dừng giữa ngã tư đèn xanh, bịt lối đi để chờ người

Đăk LăkXe màu đỏ dừng trước đèn đỏ, người phụ nữ từ ghế cửa sau bên phụ mở cửa đi vào lề đường mua hàng, hôm 24/8 tại Giải Phóng.

Ôtô dừng giữa đường chặn lối xe đi phía sau Video: Dũng Danh

Tình huống giao thông: Tại ngã tư, chiếc xe màu đỏ bật xi-nhan trái dừng đèn đỏ. Cửa bên phụ phía sau bật mở, một phụ nữ đi vào lề đường. Đèn chuyển xanh nhưng chiếc xe hơi vẫn đứng im. Tài xế xe gắn camera hành trình bấm còi thì lái xe hạ kính, vẩy tay ra hiệu cho xe sau vượt lên. Sau một nhịp đèn, lái xe màu đỏ tiến lên và cho xe lùi vào lề đường.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép dừng đỗ tùy tiện nhất là tại ngã tư có đèn giao thông, cản trở các phương tiện khác lưu thông. Trường hợp cần thiết, lái xe nên tạm dừng vào lề đường (nơi được phép dừng hoặc đỗ).

Nghị định 168/2024 quy định, mức xử phạt hành chính với người điều khiển ôtô có hành vi dừng xe không sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, vỉa hè quá 0,25 m sẽ bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng.

Nguyên Vũ