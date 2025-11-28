Ôtô dừng giữa đường cao tốc không cảnh báo

Hà NộiỞ làn đường cho phép ôtô đi tốc độ 90 km/h, một ôtô dừng không có vật dụng cảnh báo, hôm 27/11 tại Võ Nguyên Giáp.

Ôtô dừng giữa đường sửa chữa Video: Hải Nguyễn

Tình huống giao thông: Từ góc khuất của xe phía trước, lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi đang đi tốc độ cao thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng dừng ở làn đường chính giữa mà không có thiết bị cảnh báo đặt phía trước. May mắn lái xe kịp thời đánh lái tránh được một tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Ôtô bị hỏng giữa đường không nên đỗ ở làn xe chạy mà cần cố gắng đưa xe vào làn khẩn cấp. Việc dừng đỗ giữa đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn, nhất là ở đường dành cho ôtô chạy tốc độ cao. Ngay khi phải dừng, nếu không thể đánh xe vào làn khẩn cấp, cần lập tức bật đèn cảnh báo trên xe, tùy thuộc tốc độ lưu thông trên đường, tài xế đặt tam giác phản quang cách xe từ vài chục tới 100-150 m.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 400.000-600.000 đồng đối với lỗi đỗ xe không bật cảnh báo. Nếu lỗi này gây tai nạn, mức phạt sẽ tăng lên 20-22 triệu đồng.

Nguyên Vũ