Ôtô dừng đèn đỏ bị xe khác đâm gãy đôi, tài xế thiệt mạng

Thổ Nhĩ KỳChiếc Audi lao như tên bắn, ủn bay một chiếc ôtô đang dừng đèn đỏ vào cột đèn và cây xanh ở dải phân cách.

Ôtô dừng đèn đỏ bị xe khác đâm vỡ tan, một người thiệt mạng Video: IHA

Một số phương tiện dừng đèn đỏ tại một điểm đèn tín hiệu ở quận Meram, thành phố Konya, ngày 3/10. Ôtô màu trắng do tài xế Mevlut Kulcu, 40 tuổi, điều khiển dừng ở làn sát dải phân cách. Đột nhiên, xe Audi do Ismail Andac, 41 tuổi, điều khiển lao tới ở tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào xe của Kulcu, đẩy đi như đá một quả bóng.

Ôtô của Kulcu đập vào cột đèn và một cây trên dải phân cách, gãy làm đôi. Trong khi đó, xe của Andac đâm vào một bảng điện cách đó khoảng 200 m.

Đội y tế, cứu hỏa và cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông báo. Kulcu được tuyên bố đã tử vong tại chỗ. Andac bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Ôtô bị đâm trúng gãy làm đôi và tài xế thiệt mạng. Ảnh: GZT

Một người tử vong và một người bị thương trong vụ tai nạn ở Konya, khi một chiếc xe đâm vào một chiếc xe khác đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại, khiến một trong hai chiếc xe bị gãy làm đôi.

Chưa rõ nguyên nhân khiến Andac có thể điều khiển ôtô ở tốc độ chóng mặt trên đường đô thị, đặc biệt khi đến gần một điểm đèn tín hiệu.

Mỹ Anh (theo Hurriyet)