Ôtô đỗ sai luật bị kéo đi dù đứa trẻ 4 tuổi còn trên xe

MỹNgười bố vừa la hét vừa đuổi theo chiếc xe cẩu đang kéo theo ôtô của mình với con gái 4 tuổi vẫn ở bên trong.

Ôtô đỗ trái phép bị kéo đi với một bé gái trên xe Video: ABC News

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy xe kéo rời đi trong khi một đứa trẻ vẫn còn ở trong chiếc xe bị kéo phía sau, ngày 14/12 ở Florida. Hậu quả của sự việc là thương tích, một vụ bắt giữ và một cuộc đối đầu tại tòa án.

Theo đó, tài xế xe kéo đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi vô tình kéo đi một chiếc xe có một bé gái 4 tuổi vẫn còn ở bên trong, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra giữa ban ngày và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về các quy trình an toàn trong hoạt động cẩu kéo.

Vụ việc xảy ra trước nhà hàng Bistro Creole ở Sunrise, Florida. Cha của đứa trẻ được cho là đã đỗ xe trái phép khoảng hai phút để vào bên trong, để con nhỏ của mình không được trông coi ở ghế sau.

Vài phút sau, xe cứu hộ do Sergio Suarez, 34 tuổi, điều khiển xuất hiện, và chỉ trong vài giây, đã móc vào chiếc sedan và bắt đầu kéo nó đi. Người cha nhận ra tình huống khẩn cấp và lao theo, hét lên rằng con gái mình vẫn còn ở bên trong, nhưng chiếc xe kéo vẫn tiếp tục chạy.

Rồi người cha chứng kiến cảnh con gái từ trong xe ngã ra ngoài, bị thương nhẹ ở tay và đầu gối.

Cảnh sát được gọi đến hiện trường và liên lạc với Suarez, yêu cầu anh ta quay lại. Sau khi quay lại hiện trường và giao xe, Suarez bị bắt.

Theo biên bản bắt giữ, Suarez nói với cảnh sát rằng anh ta không kiểm tra xem có người bên trong xe hay không trước khi kéo xe đi, và rằng anh ta tiếp tục lái xe sau khi người cha đập vào cửa kính xe vì "sợ người đàn ông đó có thể trở nên hung hăng".

Suarez còn khai rằng nhận được nhiều cuộc gọi từ công ty của mình, thông báo có một bé gái trong chiếc xe anh ta đang kéo. Nhưng khi anh ta dừng xe và kiểm tra thì không thấy ai bên trong.

Theo báo cáo bắt giữ, hành vi bị cáo buộc của Suarez "cấu thành sự cẩu thả đáng trách và thể hiện sự coi thường liều lĩnh đối với sự an toàn của trẻ vị thành niên, dẫn trực tiếp đến việc gây thương tích cho đứa trẻ".

Suarez bị buộc tội bỏ bê trẻ em mà không gây thương tích nghiêm trọng, đây là tội hình sự cấp độ ba ở Florida, và được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD.

Tại tòa án hôm 15/12, luật sư của Suarez cho biết Suarez đã kiểm tra chiếc xe ba lần trước khi kéo nó đi, nhưng thẩm phán lưu ý rằng video về vụ việc cho thấy điều ngược lại và Suarez "thừa nhận rằng anh ta không nhìn vào chiếc xe".

Mỹ Anh (theo ABC News)