Ôtô điện Toyota công nghệ Trung Quốc hút khách

Mẫu sedan điện cỡ lớn bZ7 mức giá 21.400-28.900 USD nhận 3.100 đơn đặt hàng chỉ trong giờ đầu tiên ra mắt.

Liên doanh GAC-Toyota ra mắt mẫu sedan cỡ lớn chạy điện mới, bZ7, vào ngày 29/3. Mẫu xe này, có 5 cấu hình khác nhau, gia nhập thị trường với mức giá cạnh tranh 147.800-199.800 nhân dân tệ (21.400-28.900 USD).

Các phiên bản của bZ7 bao gồm các phạm vi hoạt động CLTC là 600 km, 700 km và 710 km. Mẫu xe này bắt đầu bán trước vào đầu tháng 3 sau lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Ôtô Thượng Hải năm 2025. Nhà sản xuất thông báo sản phẩm đã có sẵn để giao hàng ngay.

bZ7 thể hiện ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của gia đình GAC-Toyota. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED nằm ngang và đèn ban ngày hình chữ C, kết hợp đèn pha sắc nét và lưới tản nhiệt phía dưới rộng. Phong cách coupe kiểu fastback từ cột C trở về sau được nhấn mạnh bởi tay nắm cửa bán ẩn. Phía sau xe tích hợp đèn hậu LED, phản chiếu thiết kế phía trước.

Với kích thước dài 5.130 mm, rộng 1.965 mm và cao 1.506 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.020 mm, bZ7 trang bị tiêu chuẩn vành xe 20 inch và có 7 màu ngoại thất.

Ở cabin, cả ghế trước và ghế sau đều có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage, trong đó ghế trước có thiết kế không trọng lực.

Hệ điều hành thông minh Huawei HarmonyOS 5.0 tương thích với Apple CarPlay, hệ thống điều khiển giọng nói thông minh, được hỗ trợ bởi chip MoLA cỡ lớn của Huawei, hỗ trợ nhận diện 4 vùng, hội thoại liên tục và thực hiện nhiều lệnh cùng lúc, đồng thời vẫn giữ lại các nút vật lý cần thiết.

Ngoài ra, bZ7 tích hợp sẵn với hệ sinh thái Xiaomi, với ứng dụng Mi Home dành cho hệ thống xe và các nút vật lý Bluetooth từ tính của Xiaomi dự kiến phát hành trong tương lai. Xe trang bị chìa khóa thông minh Huawei StarFlash.

Để hỗ trợ lái xe thông minh, bZ7 tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Momenta R6. Phiên bản trang bị LiDAR có bộ cảm biến toàn diện bao gồm một LiDAR, 5 radar sóng milimét, 11 camera độ nét cao và 10 radar siêu âm (tổng cộng 27 cảm biến cho phiên bản LiDAR). Hệ thống này hỗ trợ chế độ lái tự động trên đường cao tốc (Highway NOA), hỗ trợ định vị trong đô thị và chức năng đỗ xe đủ bối cảnh, tất cả đều không cần phí thuê bao bổ sung.

Để đảm bảo hiệu suất, bZ7 sử dụng giải pháp truyền động điện đa năng Drive ONE của Huawei, cung cấp công suất cực đại 278 mã lực và hiệu suất 97,5%. Xe được cung cấp năng lượng bởi pin LFP có hai dung lượng: 71,35 kWh và 88,13 kWh. Các cấu hình này cung cấp phạm vi hoạt động CLTC lên đến 710 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh 3C, có khả năng tăng thêm 300 km quãng đường di chuyển trong 10 phút, và cũng có chức năng xả điện ngoài 6,6 kW.

Khung gầm trang bị gói hệ thống treo khí nén hai khoang với giảm xóc SDC và hệ thống quét trước sẽ chủ động quét đường phía trước để điều chỉnh trạng thái hệ thống treo trước.

Tại thị trường Trung Quốc, bZ7 đóng vai trò là mẫu sedan điện hàng đầu nhằm giúp Toyota lấy lại thị phần trong phân khúc xe năng lượng mới (NEV) cao cấp. Đây là sản phẩm chiến lược thể hiện sự chuyển dịch của Toyota từ một hãng xe truyền thống sang việc tích hợp sâu các công nghệ nội địa Trung Quốc để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Han và Xiaomi SU7.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)