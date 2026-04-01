Ôtô đi thẳng húc xe rẽ trái, ai sai?

Hà NộiÔtô gắn camera hành trình đâm vào đuôi một ôtô khác đang rẽ trái cắt ngang đường, hôm 29/3 tại đường Lê Trọng Tấn (Dương Nội).

Tình huống giao thông: Đang chạy tốc độ gần 70 km/h, đến nút giao, xe gắn camera hành trình giảm về hơn 50 km/h. Từ phía bên phải, một xe khác đã chớm vào nút giao.

Cả hai tài xế đều không dừng lại nhường đường mà tiếp tục lao vút qua ngã tư. Kết quả, xe gắn camera hành trình không kịp giảm tốc gây va chạm, dù tài xế đã cố gắng đánh lái tránh.

Hai ôtô đâm nhau tại nút giao- xe nào sai? Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Khi đi đến các nút giao, lối mở, các phương tiện bắt buộc phải giảm tốc độ, kể cả khi đang đi ở đường ưu tiên. Cả hai lái xe đều quá chủ quan và không có tinh thần sẵn sàng nhường đường tại ngã tư. Trong trường hợp này, cả hai chỉ cần chậm thêm một nhịp là có thể tránh được va chạm.

Nguyên Vũ