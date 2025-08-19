Thái NguyênChiếc xe Mercedes đi lùi về lối ra Bách Quang hôm 18/8 tại cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ôtô đi lùi trên cao tốc trong mưa Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời mưa, tầm nhìn hạn chế, người ngồi trên xe tải đi cùng chiều ghi lại hình ảnh chiếc Mercedes màu đen đi lùi về phía lối ra Bách Quang ở làn đường khẩn cấp.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép đi lùi trên cao tốc, trường hợp đi quá lối ra bắt buộc phải đi tiếp đến lối ra tiếp theo để chuyển hướng. Việc đi lùi trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện đang đi tốc độ cao khác.

Đồng thời, do mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của việc lái xe đi ngược chiều tại cao tốc nên mức phạt đã điều chỉnh tăng cao, tuy nhiên gần đây nhiều tài xế vẫn bất chấp mà vi phạm. Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Nguyên Vũ