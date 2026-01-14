Ôtô di chuyển như lướt bay nhờ đánh lái 4 bánh

Chiếc Maextro S800 không mất nhiều thời gian và công sức khi vào chỗ đỗ nhờ hệ thống lái 4 bánh đặc biệt.

Ôtô lùi ngang như cua vào chỗ đỗ Video: XuZhenqing

Maextro S800 có thể đi chéo nhờ tính năng lái 4 bánh cho phép bánh sau mô phỏng góc lái của bánh trước. Theo nhà sản xuất, góc quay tối đa của bánh sau đạt 16 độ.

Để so sánh, bánh sau của Mercedes S-slass có thể quay tối đa 10 độ, và Rolls-Royce Ghost có góc quay bánh sau là 5 độ.

Vào chiều dài xe 5.480 mm, Maextro S800 có bán kính quay vòng tiêu chuẩn là 5,05 m, nhưng nhờ hệ thống lái tiên tiến, nó có thể đạt được bán kính quay vòng nhỏ hơn đáng kể là 3,8 m ở chế độ đặc biệt.

Ôtô lùi gọn vào chỗ đỗ nhờ đi ngang như cua Video: Singandstars

Hệ thống lái đặc biệt giúp ôtô đi chéo, ngang đã được một số hãng xe khác áp dụng trên sản phẩm, như Mercedes G550, GMC Hummer EV, Hyundai Ioniq 5 hay Geely EX5. Tính năng này giúp xe thu nhỏ bán kính vòng quay và tăng độ linh hoạt trong không gian hẹp. Tuy nhiên, công nghệ cũng có những rủi ro và nhược điểm.

Hệ thống bao gồm nhiều thành phần cơ khí và điện tử, làm giá thành cao hơn so với hệ thống truyền thống và tăng độ phức tạp, kéo theo rủi ro hỏng hóc. Một số người dùng cho rằng chế độ ôtô đi ngang như cua chỉ hấp dẫn về mặt trình diễn hơn là lợi ích thiết thực trong hầu hết tình huống lái hàng ngày. Còn có người lo ngại việc thêm cơ cấu lái có thể làm lệch thiết lập độ chụm bánh xe, dẫn tới lốp mòn không đều, lệch thước lái, ảnh hưởng độ bám đường nếu cơ cấu không chuẩn.

Mỹ Anh