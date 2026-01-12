Ôtô đậu trước nhà bị người lạ đập phá

Ngày 12/1, Công an phường Trường Vinh cho biết đã trích xuất camera, truy tìm người này để xử lý.

Camera an ninh ghi nhận, khoảng 5h40, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, bịt mặt, mặc áo mưa, che ô, tiếp cận xe bán tải đỗ trên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh). Ông ta cầm vật giống búa sắt nện mạnh nhiều phát vào kính chắn gió trước, đèn xe và nắp capo.

Thời điểm này trên đường có một số phương tiện qua lại. Sau hơn nửa phút, người này rời đi. Hậu quả, kính chắn gió phía trước ôtô nứt toác, đèn vỡ, nhiều bộ phận ngoại thất hư hỏng nặng.

Chủ xe cho biết vị trí đỗ ôtô là trước nhà mình, thời gian qua không có mâu thuẫn với ai.

Đức Hùng