Ôtô đầu kéo, xe tải tông liên hoàn ở Lâm Đồng

Tai nạn giữa xe đầu kéo, ôtô tải và hai xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nhân Cơ, khiến một người chết, hai nạn nhân bị thương, sáng 13/2 (26 tháng Chạp)

Gần 6h, xe đầu kéo biển số TP HCM do tài xế Nguyễn Quốc Đạo (35 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển, chạy hướng Nhân Cơ – TP HCM, tông vào phía sau ôtô tải biển số Đăk Lăk chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải quay ngang, lao sang bên làn đường đối diện, đâm trúng hai xe máy di chuyển chiều ngược lại. Chị Đinh Thị Oanh (39 tuổi, trú xã Nhân Cơ) chạy xe máy một mình tử vong tại chỗ. Hai người đi chung xe máy biển số Đăk Lăk bị thương nặng, đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế Kiến Đức.

Thời điểm tai nạn đường vắng, trời tối. Hai ôtô đi với vận tốc khá nhanh. Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Một ôtô lật bên đường sau tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Quốc lộ 14 dài 980 km, điểm đầu ở cầu Đakrông, Quảng Trị, điểm cuối cắt quốc lộ 13 tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai), là quốc lộ dài thứ 2 ở Việt Nam sau quốc lộ 1. Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, xuyên qua nhiều địa hình.

Thời điểm ôtô đâm vào phần đuôi xe tải ở Cà Mau.

Khuya hôm qua, ôtô 7 chỗ chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Bạc Liêu về trung tâm Cà Mau. Khi đến đoạn qua phường Tân Thành, xe chạy tốc độ cao tông mạnh vào đuôi xe tải đang dừng ven đường bốc hàng.

Phần mái ôtô rách toạc, biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Chúc Ly

Cú va chạm khiến ôtô lao thêm hàng chục mét rồi dừng lại, phần đầu biến dạng nặng. Một phụ nữ ngồi ghế phụ tử vong tại chỗ; tài xế và những người còn lại bị thương nặng.

