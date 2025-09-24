Ôtô đầu kéo bốc cháy trên cao tốc Trung Lương

Đồng ThápXe đầu kéo chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận thì cabin bốc cháy khiến phương tiện ùn ứ nhiều km, sáng 24/9.

Khoảng 7h, xe đầu kéo chở container chạy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng về miền Tây. Khi đến địa bàn xã Mỹ Lợi tài xế phát hiện có khói bốc lên ở phần đầu kéo nên tấp xe vào làn đường số 2 ngoài cùng để kiểm tra.

Xe đầu kéo bốc cháy trên cao tốc. Ảnh: Người dân cung cấp

Lửa sau đó lan nhanh bao trùm phần đầu kéo, cột khói bốc cao hàng chục mét, tài xế dùng bình chữa cháy tại chỗ dập nhưng không được nên gọi cho cảnh sát PCCC. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thương vong, song khiến phần đầu kéo bị thiêu rụi.

Do ôtô gặp nạn nằm chắn hết một làn cao tốc khiến dòng xe di chuyển chậm, ùn ứ nhiều km. Cảnh sát giao thông phải hướng dòng xe rẽ xuống nút giao Cái Bè ra quốc lộ 1 để giảm ùn tắc.

Cao tốc TP HCM - Mỹ Thuận dài 96 km, trong đó đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận khai thác từ năm 2022, chỉ có 4 làn xe và không có làn dừng khẩn cấp nên thường xuyên quá tải, nhất là dịp lễ Tết. Hiện tuyến này được đề xuất mở rộng lên 6 làn, vừa thi công vừa duy trì xe chạy.

Nam An