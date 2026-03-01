Ôtô đánh lái như chơi game tránh xe máy 'từ dưới đất chui lên'

Thanh HóaChiếc xe máy bất ngờ sang đường từ phía sau hàng cây dải phân cách khiến tài xế ôtô đánh lái liên tục để tránh, hôm 27/2.

Sang đường bất cẩn Video: CTV

Tình huống giao thông: Trên con đường bê tông vắng người ở phường Quang Trung (Bỉm Sơn cũ), ôtô chạy tốc độ khá nhanh. Tới nút giao, xe không giảm tốc, lúc này từ phía bên kia đường, chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện lao sang đường, buộc tài xế phải đánh lái tránh.

Né xe máy, ôtô gắn camera hành trình còn phải tiếp tục né chiếc xe tải đang đỗ bên phải. Hai pha đánh lái liên tiếp khiến chiếc ôtô đang lao xuống vệ đường, lọt thẳng vào một công trình xây dựng. May mắn không có va chạm, thương vong.

Kỹ năng lái xe: Trên những con đường không có đèn tín hiệu, tài xế cần giảm tốc khi tới các lối mở, sẵn sàng chân phanh để phanh gấp nếu có tình huống bất ngờ. Nếu làn bên phải vắng xe, tốt nhất nên hướng dần sang phải, mở rộng góc nhìn bên trái để quan sát tốt hơn.

Trong khi đó, người đi xe máy cần dừng lại ở lối mở, quan sát thật kỹ luồng giao thông, chỉ qua đường khi đảm bảo không có xe nào đang đi gần tới với tốc độ cao.

Phạm Trung