Ôtô đâm xe trước vì không làm chủ tốc độ tại khúc cua

Lâm ĐồngBa ôtô bám sát vào cua, xe phía trước phanh gấp tránh xe sang đường thì hai xe phía sau húc vào nhau hôm 22/2 tại đường 20, Đà Lạt.

Ôtô đâm dồn toa tại khúc cua Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường hẹp, đông xe ba ôtô bám sát nhau cùng vào cua. Chiếc xe màu vàng đi đầu phanh gấp, xe màu đỏ phía sau cũng kịp thời dừng theo. Tuy vậy, tài xế chiếc MPV đi cuối không phản ứng kịp, khiến xe này tông thẳng vào xe phái trước, gây hư hỏng nặng.

Kỹ năng lái xe: Bám sát xe phía trước tức không giữ khoảng cách an toàn là lỗi cơ bản được nhắc tới nhiều trong cả quá trình học lái xe tới những biển báo trên đường. Các tài xế vì vậy luôn cần chủ động giữ khoảng cách an toàn với xe trước, đặc biệt ở khúc cua khuất tầm nhìn vì các xe phía trước có thể phanh bất cứ lúc nào.

Nguyên Vũ