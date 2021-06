Hải DươngXe máy chở hai người bị ôtô đâm ngã tại ngã tư ở phường Quang Trung hôm 1/6.

Ôtô đâm ngã hai người đi xe máy ở ngã tư - ai sai? Video: Phương Nguyễn

Hai người đi xe máy bị hất tung ngã lăn ra đường, may mắn không có thương vong xảy ra, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ. Hình ảnh do camera an ninh phường Quang Trung ghi lại, đây là phường đầu tiên tại thành phố Hải Dương lắp camera giám sát.

Nguyên Vũ