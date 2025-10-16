Ôtô đâm bay xe máy ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

TP HCMSang ngang đường ở vạch kẻ dành cho người đi bộ, ôtô đâm bay một người đi xe máy phóng thẳng qua hôm 14/10 tại Lê Duẩn.

Ôtô đâm bay xe máy ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ Video: Huỳnh Khải

Tình huống giao thông: Từ cổng công trường, hàng loạt ôtô đè qua vạch kẻ dành cho người đi bộ để cắt ngang đường, bất ngờ một nam thanh niên phóng xe máy như bay va chạm vào một chiếc SUV. Sau cú va chạm, xe máy văng xa, may mắn người đi xe máy an toàn. Lái xe ôtô dừng xe ngang đường chặn lối các xe đang lưu thông để bước ra.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không sang ngang đường ở vạch kẻ dành cho người đi bộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đồng thời cản lối dòng xe gây ùn tắc cục bộ.

Với xe máy, khi thấy đường đông, các phương tiện giảm tốc độ không phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt vượt khi tới đường giao nhau, bị che khuất tầm nhìn phía bên phải như trong video.

Nguyên Vũ